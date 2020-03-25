Zonguldak'ta koronavirüs tedbirleri Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Zonguldak'ta çalışmalar sürüyor.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında Zonguldak'ta çalışmalar sürüyor.

Zonguldak Belediyesinin sosyal medya hesabından, "Vefa Destek Grubu" ekibiyle tedbirler kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların taleplerinin karşılandığı ve ihtiyaçlarının kapılarına kadar temin edildiği paylaşımı yapıldı.

Kaynak: AA