Zonguldak'ta koronavirüs kan bağışını düşürdü
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Mehmet Günaydın, Zonguldak, Kızılay, Güncel

Zonguldak'ta koronavirüs kan bağışını düşürdü

ZONGULDAK Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışında ciddi anlamda düşüş yaşandığını söyledi.

13.04.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:25
Zonguldak'ta koronavirüs kan bağışını düşürdü

ZONGULDAK Kızılay Kan Merkezi Doktoru Mehmet Günaydın, koronavirüs salgını nedeniyle kan bağışında ciddi anlamda düşüş yaşandığını söyledi. Günaydın, kanın hayatın her gününde ihtiyaç olduğunu belirterek, acil ihtiyaçları için sokağa çıkanları kan vermeye davet etti.

Zonguldak Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü'nce kan bağışı kampanyası başlatıldı. Doktor Mehmet Günaydın, kent merkezindeki kan bağışı otobüsünde, kanın hayatın her gününde ihtiyaç olduğunu belirterek acil ihtiyaçları için sokağa çıkanları kan vermeye davet etti. Normal günlerde ortalama 70 ünite kanın toplandığı kentte, küresel salgın nedeniyle bu sayının 15 üniteye düştüğünü belirten Dr. Günaydın, şöyle dedi: "Kan bağış sayılarında çok ciddi anlamda sert düşüş yaşandı. Hastanelerdeki kan ihtiyacı azalmıyor aynı şekilde devam ediyor. Kan stoklarımız ilçe genelinde ve Zonguldak'ta hızlı bir şekilde eriyor. İnsanlarımıza çağrımız dışarıya zaruri ihtiyaçlar için çıktıklarında bir 15 dakikalarını kan bağışına ayırmalarını bekliyoruz. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Haftanın yedi günü Zonguldak merkez ve en büyük ilçe olduğu için Ereğli'de ekiplerimiz aralıksız bir şekilde kan bağışı toplamaya devam ediyor. Korunabilir salgınından önce günlük 60 ila 70 ünite kan topluyorduk. Bu sayı şimdi 15'e kadar düştü. İster istemez bu da stoklarımızı hızlı bir şekilde eritiyor." 

KAN BAĞIŞÇILARINA KORONAVİRÜS SORGUSU YAPILIYORKan bağışçılarına koronavirüs sorgusu yapıldığını anlatan Dr. Günaydın, "Kan bağış formunun yanı sıra koronavirüs sorgulama formu da var. Sorularda koronavirüsü ilişkin bir temas yoksa zaten kan bağışında bulunabiliyor. Bilindiği üzere koronavirüs kan bağışıyla değil solunum ve temasla yoluyla bulaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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