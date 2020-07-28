Zonguldak'ta koronavirüs alarmı! 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
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Zonguldak'ta koronavirüs alarmı! 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgınında adı büyükşehirlerle birlikte anılan Zonguldak'ta, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışmalarıyla alınan tedbirler sonucu, vaka sayıları kontrol altına alınmıştı. Ancak son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı.

Zonguldak'ta koronavirüs alarmı! 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı
28.07.2020 14:04 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:07

"30 büyükşehir ve Zonguldak" ifadesi ile dillere pelesenk olan Zonguldak'ta koronavirüs alarmı verildi. Son günlerde özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Maden şehri Zonguldak'ta son 8 günde 88 kişi koronavirüse yakalandı.

ZONGULDAK'TA KORONAVİRÜS ALARMI!

Koronavirüs salgınında adı büyükşehirlerle birlikte anılan Zonguldak'ta, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların çalışmalarıyla alınan tedbirler sonucu, vaka sayıları kontrol altına alınmıştı. Ancak son günlerde özellikle Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Yetkililer, artış sayısının özellikle kırsal kesimlerde maske takma ve hijyen konusunda halkın tedbirleri elden bırakmasına bağladı. Zonguldak genelinde, 18 Temmuz itibariyle koronavirüse yakalanan kişi sayısı 941 iken, bu sayı 26 Temmuz'da 88 kişi artarak bin 29 oldu. İyileşen hasta sayısı 822 olarak belirtildi. Şehirde bugüne kadar 70 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

"BİZ BUNUNLA YAŞAMAYA ALIŞTIK"

Kent merkezinde bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Aysel Yaman Kocabaş isimli vatandaş, vaka sayılarının artacağını düşündüğünü söyleyerek, "İl dışından gelenlerimiz olacak. Zonguldak'ta vaka sayısı artar diye düşünüyorum. İnsanları nasıl tutacaklar onu da bilmiyorum ama artık biz bununla yaşamaya alıştık. Ben diyorum ki herkes maskesini taksın, hijyenine dikkat etsin." dedi.

Taner Arslantürk ise insanların daha dikkatli olması gerektiğini ifade ederek, "Bayram alışverişi sıkıntılı gözüküyor. İnşallah daha önce yaşadığımız üzücü günleri yaşamak istemiyoruz. Elimizden geldiği kadar çok fazla içi içe bulunmamak lazım. Mağazalarda yoğunluk var. Dikkat etmek lazım. Duyarsız olmamak lazım." diye konuştu.

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