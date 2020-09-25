Zonguldak'ta korona virüs danışma hattı kuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Zonguldak'ta korona virüs danışma hattı kuruldu

25.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:37
Zonguldak'ta korona virüs danışma hattı kuruldu

Zonguldak'ta korona virüs hastalığıyla ilgili bilgi almak ve danışma sağlamak için Korona virüs Danışma Hattı kuruldu.

Zonguldak'ta korona virüs hastalığıyla ilgili bilgi almak ve danışma sağlamak için Korona virüs Danışma Hattı kuruldu.

Evlerinde takip ve tedavileri süren Covıd-19 pozitif hastalarında filyasyon ekiplerince belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların "Yeni Koronavirüs Hastalığı" ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24 Eylül 2020 tarihinden itibaren "Korona virüs Danışma Hattı" kuruldu. 0 372 502 22 00 hattının Haftanın 7 günü 08: 30-22: 30 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

Covid -19 pandemisi ile ilgili kurallara uyulmaması durumunda ise ihbarların 112 Acil Çağrı Hattı üzerinden "İl Salgın Denetim Merkezine" (İSDEM) yapılması gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Volkan Bozkır Angela Merkel Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Enes Batur Seda Sayan Bülent Ersoy
Spor Falcao Can Bartu Mbaye Diagne Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Türk Uefa Sabah Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta korona virüs danışma hattı kuruldu - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.9.2020 10:40:38. #1.14#
title