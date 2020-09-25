Zonguldak'ta korona virüs danışma hattı kuruldu

Zonguldak'ta korona virüs hastalığıyla ilgili bilgi almak ve danışma sağlamak için Korona virüs Danışma Hattı kuruldu.

Zonguldak'ta korona virüs hastalığıyla ilgili bilgi almak ve danışma sağlamak için Korona virüs Danışma Hattı kuruldu.

Evlerinde takip ve tedavileri süren Covıd-19 pozitif hastalarında filyasyon ekiplerince belirlenen ve evlerinde izolasyona tabi tutulan vatandaşların "Yeni Koronavirüs Hastalığı" ile ilgili bilgi almalarını ve danışmalarını sağlamak için Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24 Eylül 2020 tarihinden itibaren "Korona virüs Danışma Hattı" kuruldu. 0 372 502 22 00 hattının Haftanın 7 günü 08: 30-22: 30 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi.

Covid -19 pandemisi ile ilgili kurallara uyulmaması durumunda ise ihbarların 112 Acil Çağrı Hattı üzerinden "İl Salgın Denetim Merkezine" (İSDEM) yapılması gerektiği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı