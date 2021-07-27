Zonguldak'ta korkutan yangın: 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi

Zonguldak'ta üç katlı bir evin çatı katında çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi.

Zonguldak'ta üç katlı bir evin çatı katında çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar verdiği yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında evin iki katında ise maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ontemmuz Mahallesi Hilmi Uluğ Sokak'ta Murat P.'ye ait evde yangın meydana geldi. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu İtfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarın üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Doğalgaz ve elektrik bağlantılarının kesilmesinin ardından yangına müdahale edildi. Yangında üçü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere ilk müdahaleyi yaptı.

Yangının ara sokakta meydana gelmesi ve mahalleye giren yolun çökmesi nedeniyle müdahalede zorlanıldığını iddia eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı