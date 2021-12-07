Zonguldak'ta köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evlerinin önünden köpekleri çalınan çift şikayetçi oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evlerinin önünden köpekleri çalınan çift şikayetçi oldu.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde oturan Metin ve Meltem Akman çiftinin 5 yaşındaki "Madam" isimli Alman çoban köpeği evlerinin önünden kayboldu.

Köpeklerini bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol eden çift, 2 kişinin akşam saatlerinde kulübeye gelerek köpeği götürdüklerini tespit etti.

Görüntülerle İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden çift, şikayetçi oldu.

Meltem Akman, gazetecilere, köpeğe sabah mama vermek için gittiklerinde yerinde bulamadıklarını belirterek, "Aradık, bulamayınca güvenlik kameralarını kontrol ettik. 2 kişinin köpeği alıp götürdüklerini gördük, şikayetçi olduk." dedi.

Görüntülerde, iki kişinin kulübenin bulunduğu alana gelerek köpeği götürmeleri yer alıyor.

İki araçta köpeği ezip yoluna devam etti...O anlar kamerada

İki araçta köpeği ezip yoluna devam etti...O anlar kamerada

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title