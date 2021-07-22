Zonguldak'ta köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkarıldı
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Zonguldak'ta köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkarıldı

Zonguldak'ta köpeğin yuttuğu çorap endoskopiyle çıkarıldı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta bir köpeğin yuttuğu çorap endoskopi yöntemiyle midesinden çıkarıldı.

Zonguldak'ta bir köpeğin yuttuğu çorap endoskopi yöntemiyle midesinden çıkarıldı.

Terrier cinsi 1 yaşındaki "Puffy" adlı köpeğinin çorap yuttuğunu fark eden Şaduman Öztürk, hayvanı veteriner kliniğine götürdü.

Köpeğin midesindeki çorap endoskopi yöntemiyle çıkarıldı. Sağlığına kavuşan köpek, sahibine teslim edildi.

Veteriner hekim Önder Alkan, gazetecilere, köpeğin kendilerine geldiğinde çorabın henüz bağırsaklara geçmediğini söyledi.

Duruma hemen müdahale ettiklerini anlatan Alkan, "Hayvanı hemen entübe ettik ve mide bürosundan girerek içinden çorabı endoskopi yöntemiyle alıp çıkardık. 15 dakikalık operasyonla teknolojik imkanlarla bunu yaptık." dedi.

Alkan, yöntemin, insanlara uygulanan endoskopinin aynısı olduğunu aktararak, "Sadece uygulanan hortumlar farklı. Endoskopi olmasa hayvanın açık ameliyatı gerekiyordu. Anestezi olarak karın ve mide kesilerek yabancı cisim alınacaktı. 15-20 günlük tedavi zamanı ve ekonomik olarak daha büyük maliyetler olacaktı. Bu yöntemle hayvanın sağlığına ağrısız ve acısız daha hızlı kavuşma sağlanıyor. Hayvan normal hayatına döndü." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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