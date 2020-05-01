Zonguldak'ta konteynere kumar baskını
01.05.2020 01:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 01:30
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanlık alanda bulunan konteynerde kumar oynayan 4 kişi yakalandı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, ormanlık alanda bulunan konteynerde kumar oynayan 4 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışla Mahallesi Osman Tepe mevkiinde ormanlık alanda bulunan konteynerde kumar oynatıldığını tespit etti. Akşam saatlerinde yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. M.T., M.P., H.T. ve A.G.'ye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA