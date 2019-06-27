Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 1 işçi öldü
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Fahrettin Gedikli (35) yaşamını yitirdi.
ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen göçükte, işçi Fahrettin Gedikli (35) yaşamını yitirdi.
Kilimli'ye bağlı Kurt köyü yakınlarındaki kömür ocağında, saat 12.00 sıralarında, göçük meydana geldi. Ocakta çalışan işçilerden Fahrettin Gedikli, yıkıntı altında kaldı. Mesai arkadaşlarınca göçükten ağır yaralı çıkarılan Gedikli, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fahrettin Gedikli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, göçüğün meydana geldiği ocakta inceleme yaptı. Göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.
- Zonguldak
Kaynak: DHA
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