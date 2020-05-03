Zonguldak'ta kısıtlamanın sona ermesine saatler kaldı
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Zonguldak'ta kısıtlamanın sona ermesine saatler kaldı

Zonguldak'ta kısıtlamanın sona ermesine saatler kaldı
03.05.2020 14:58 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:59

Zonguldak'ta kısıtlamanın sona ermesine saatler kaldı Zonguldak'ta 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine saatler kaldı.

Zonguldak'ta kısıtlamanın sona ermesine saatler kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine saatler kaldı.

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından, 30 Nisan gecesi gece 00.00 başlayan ve 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Zonguldaklı vatandaşlara kısıtlamaya uydu ve evinde kaldı. Kısıtlamanın bitmesine saatler kala kentin en yoğun caddesi olan Gazipaşa Caddesi sessizliğe büründü. 3 süren kısıtlama bu gece 3 Mayıs gece 00.00 itibariyle sona erecek

Zonguldak'ta kısıtlamanın sona ermesine saatler kaldı

Kaynak: İHA

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