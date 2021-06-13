Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
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Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim Zonguldak'ta 33 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı.

Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 33 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kaldı. İnsanların yoğun ilgi gösterdiği park ise sokak hayvanlarına kaldı.

İçişleri Bakanlığınca Cumartesi 22: 00 ila Pazartesi sabah 05: 00 saatleri arasında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Zonguldak cadde ve sokakları adeta boş kaldı. Kentin en yoğun parklarından olan Nergis Park ise sokak hayvanlarına kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Kısıtlamadan muaf olan işyerleri sahipleri belirlenen saat itibariyle dükkanlarını açtı. Vatandaşlar ise kısıtlamada ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki işyerlerinden karşıladı.

Trafik yoğunluğunun en çok yaşandığı Fevkani Köprüsü, Gazipaşa Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi kısıtlamada sakinlik yaşadı.

Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ

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