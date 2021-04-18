Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
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Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güncellenen risk haritasında her 100 bin kişide 300,74 olarak açıklanan Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Güncellenen risk haritasında her 100 bin kişide 300,74 olarak açıklanan Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokaklar boş kaldı. Ekipler kentin giriş çıkışlarında yaptıkları kontrollerde izin belgesi olmayanların geçişine izin vermedi.

İçişleri Bakanlığınca çok yüksek riskli iller kategorisinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da uygulandı. Çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Zonguldak'ta Cuma saat 19.00'da başlayan uygulama Pazartesi 05.00'te sona erecek.

Kısıtlama kapsamında izin belgesi olanlar sokağa çıkabilecek. İzin belgesi olmayanlar ise kentin giriş ve çıkış noktalarında ekiplerce geri çevrildi. Hafta içi yoğunluk yaşanan ve kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi kısıtlama ile boş kaldı. Vatandaşlar ise ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki marketlerden giderdi.

Sağlık Bakanlığınca güncellenen son risk haritasına göre Zonguldak'ta vaka sayısı her 100 binde 300,74 olarak açıklandı. Vaka sayılarını hızla arttığı kentte dün 500'e yakın pozitif vaka tespit edildi. Vakaların yoğunluğu ise merkez ile Kdz. Ereğli ilçesi olarak belirtildi.

Kentte bugüne kadar 191 bin 692 kişi aşılandı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı
Zonguldak'ta kısıtlamada sokaklar boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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