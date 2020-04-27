Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk yaşandı Zonguldak'ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.

Zonguldak'ta, yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sabahın erken saatlerinde vatandaşlar banka ve postanelere akın etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında, 23- 26 Nisan tarihleri arasında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar banka ve postanelere akın etti. 4 gün süren kısıtlamada kurallara uyan vatandaşların kısıtlamanın ardından zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA