Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Zonguldak caddelerinde yoğunluk yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Zonguldak caddelerinde yoğunluk yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk başladı.

Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa caddesinde banka önlerinde kuyruklar oluşurken, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da sokakları doldurdu. Ayrıca şehir merkezinde araç trafiği yoğunluğu da dikkat çekti.

Türkiye'nin aşılama ile daha hızlı bir şekilde virüsten kurtulacağını düşündüğünü belirten Zeki Beybeyoğlu, "Vatanımızın milletimizin bir an önce bu pandemiden kurtulmasını istiyoruz. Zaten çoğu insanımız aşılanıyor. Yaz da geldi insanları evde tutamayız. Ben dikkat ediyorum herkes maskeli. Ne kadar mesafe kuralına uyulamasa da insanlar maske kuralına uyuyor. Sonuçta herkes korkuyor. Sonuçta bu hastalık kötü bir hastalık. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor tek temennimiz herkesin aşılanması. Ben sağlıkçıyım eşim ve ben aşılandık. İnsanlar ekmek parası için mücadele ediyor. Kimse keyfine gezmiyor. Keyfe gezenlerde ne yapsınlar bunaldılar. Vaka sayıları daha da düşer İnşallah" dedi.

Vaka sayılarının daha da düşmesi umut ettiğini söyleyen Hakan Kabaca, "Ülkede olduğu gibi Zonguldak'ta da vaka sayılarının düşmesini umut ediyoruz. Düştüğüne dair yetkililerden bilgi alıyoruz. Bu bizi sevindiriyor. En kısa zamanda vakaların daha da düşüp hatta sıfıra ulaşıp eski günlerimize dönmek istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
Hindistan'da bir çift Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Deniz Demir Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Mustafa Sarıgül
Magazin Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Prens William Oktay Kaynarca
Spor Adem Büyük Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.5.2021 14:22:47. #1.14#

title