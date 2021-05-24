Zonguldak'ta kısıtlama sonrası yoğunluk başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Zonguldak caddelerinde yoğunluk yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Zonguldak caddelerinde yoğunluk yaşandı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 05.00 itibari ile sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından Zonguldak'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk başladı.

Zonguldak'ın en işlek caddesi olan Gazipaşa caddesinde banka önlerinde kuyruklar oluşurken, alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar da sokakları doldurdu. Ayrıca şehir merkezinde araç trafiği yoğunluğu da dikkat çekti.

Türkiye'nin aşılama ile daha hızlı bir şekilde virüsten kurtulacağını düşündüğünü belirten Zeki Beybeyoğlu, "Vatanımızın milletimizin bir an önce bu pandemiden kurtulmasını istiyoruz. Zaten çoğu insanımız aşılanıyor. Yaz da geldi insanları evde tutamayız. Ben dikkat ediyorum herkes maskeli. Ne kadar mesafe kuralına uyulamasa da insanlar maske kuralına uyuyor. Sonuçta herkes korkuyor. Sonuçta bu hastalık kötü bir hastalık. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Hayat devam ediyor tek temennimiz herkesin aşılanması. Ben sağlıkçıyım eşim ve ben aşılandık. İnsanlar ekmek parası için mücadele ediyor. Kimse keyfine gezmiyor. Keyfe gezenlerde ne yapsınlar bunaldılar. Vaka sayıları daha da düşer İnşallah" dedi.

Vaka sayılarının daha da düşmesi umut ettiğini söyleyen Hakan Kabaca, "Ülkede olduğu gibi Zonguldak'ta da vaka sayılarının düşmesini umut ediyoruz. Düştüğüne dair yetkililerden bilgi alıyoruz. Bu bizi sevindiriyor. En kısa zamanda vakaların daha da düşüp hatta sıfıra ulaşıp eski günlerimize dönmek istiyoruz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı