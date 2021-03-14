Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği
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Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği

14.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:40
Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklarda yine boş kaldı.

Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklarda yine boş kaldı.

Zonguldak'ta dün akşam saat: 09: 00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar yine boş kaldı. Kentin en işlek caddesi Gazipaşa Caddesi ve Soğuksu semti en sessiz günlerinden birini yaşadı. Vatandaşlarında kısıtlamaya uyduğu gözlerden kaçmadı. Öte yandan belediye ekipleri ise kent merkezinden bütün cadde ve sokaklarda dezenfekte ve yıkama işlemi yaptı. Sokağa çıkma kısıtlaması 15 Mart 05: 00'da sona erecek. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği
Zonguldak'ta kısıtlama sessizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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