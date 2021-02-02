Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

02.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:56
Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde evinin yakınındaki alanda ağaç kesimi yapan Durdu Topçu'nun (62) kestiği ağaç üzerine devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Topçu'nun cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 19:56:23. #1.15#
title