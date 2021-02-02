Zonguldak'ta kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti
02.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:56
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyünde evinin yakınındaki alanda ağaç kesimi yapan Durdu Topçu'nun (62) kestiği ağaç üzerine devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, Topçu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Topçu'nun cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş