Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın
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Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın

10.02.2021 22:20 | Son Güncelleme: 10.02.2021 22:24
Zonguldak'ta kaz dövüşüne baskın

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kaz dövüştürmek için bir araya gelen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza kesildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kaz dövüştürmek için bir araya gelen 21 kişiye toplam 45 bin 444 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Elmacı köyünde boş arazide toplanan 21 kişinin kaz dövüştürdüğünü belirledi. Kaz sahipleri C.G, H.A, H.B, H.A. ve H.Y.'ye Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten 36 bin 477 lira idari ceza kesildi. Kaz sahiplerinin de aralarında bulunduğu toplam 21 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 8 bin 967 lira ceza uygulandı.

Ele geçirilen 14 kaz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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