Zonguldak'ta kayıp gencin silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 19 yaşındaki gencin cansız bedeninin ormanlık alanda silahla vurulmuş olarak bulunmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı.