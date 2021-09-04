Zonguldak'ta kayıp gencin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin firari zanlı yakalandı
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Zonguldak'ta kayıp gencin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin firari zanlı yakalandı

Zonguldak'ta kayıp gencin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin firari zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayıp gencin ormanlık alanda silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayıp gencin ormanlık alanda silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

Oğuzhan köyündeki ormanlık alanda 30 Ağustos'ta İ.E.M'nin (19) cesedinin bulunmasına ilişkin firari şüpheli İ.S.Ç. yakalandı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

İ.E.M'den haber alamayan yakınları 28 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunmuştu. İ.E.M'nin, İ.S.Ç. tarafından aralarındaki husumet nedeniyle silahla öldürüldüğü ve cesedinin ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ceset, 30 Ağustos'ta Oğuzhan köyünde ormanlık alanda bulunmuştu.

Öte yandan, genci arama çalışmaları sırasında evinden 10 kilometre uzaklıkta motosikleti bulunmuştu. Şüpheli İ.S.Ç'nin de arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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Zonguldak'ta kayıp gencin ormanlık alanda cesedinin bulunmasına ilişkin firari zanlı yakalandı - Haberler
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