Zonguldak'ta kayıp gencin ormanda cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan firari zanlı tutuklandı
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Zonguldak'ta kayıp gencin ormanda cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan firari zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta kayıp gencin ormanda cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan firari zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayıp gencin ormanlık alanda silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kayıp gencin ormanlık alanda silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Oğuzhan köyündeki ormanlık alanda 30 Ağustos'ta İ.E.M'nin (19) cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan firari İ.S.Ç'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

İ.E.M'den haber alamayan yakınları 28 Ağustos'ta kayıp başvurusunda bulunmuştu. Gencin, İ.S.Ç. tarafından aralarındaki husumet nedeniyle silahla öldürüldüğü ve cesedinin ormana bırakıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ceset, 30 Ağustos'ta Oğuzhan köyünde ormanlık alanda bulunmuştu.

Öte yandan, genci arama çalışmaları sırasında evinden 10 kilometre uzaklıkta motosikleti bulunmuştu. Şüpheli İ.S.Ç'nin de arama çalışmalarına katıldığı öğrenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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Zonguldak'ta kayıp gencin ormanda cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan firari zanlı tutuklandı - Haberler
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