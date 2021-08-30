Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
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Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu

Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda silahla vurulmuş olarak bulundu.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hakkında kayıp ihbarında bulunulan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni, ormanlık alanda silahla vurulmuş olarak bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığına önceki gün N.M. isimli şahsın, oğlu İ.E.M'den (19) haber alamadıkları gerekçesiyle kayıp başvurusunda bulunduğu belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığınca vakit kaybetmeksizin arama çalışmalarına başlandığı aktarılan açıklamada, "Kayıp şahsın bulunmasına yönelik yürütülen arama faaliyeti sonucunda İ.E.M. isimli şahsın arkadaşı olan İ.S.Ç. tarafından aralarında bulunan husumet (kız meselesi olduğu değerlendirilen) nedeniyle ateşli silahla vurularak öldürüldüğü ve ormanlık alana bırakıldığı bilgisine ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kayıp İ.E.M'nin sabah saatlerinde Oğuzhan köyü ormanlık alanda ateşli silahla vurulmak suretiyle ölü bulunduğu bildirilen açıklamada, şüpheli firari İ.S.Ç'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Jandarma ekipleri olay yerine girişlere izin vermezken, savcının yaptığı incelemenin ardından gencin cesedi Devrek Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada genci arama çalışmalarında evinden 10 kilometre uzaklıkta motosikletinin bulunduğu ve şüpheli İ.S.Ç'nin de bu arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu
Son dakika haber: ZONGULDAK - Kayıp genç, silahla öldürülmüş halde ormanlık alanda bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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