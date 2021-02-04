Zonguldak'ta kaybolan epilepsi hastası bulundu
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan epilepsi hastası bulundu.
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan epilepsi hastası bulundu.
İlçeye bağlı Bakacakkadı beldesi Örmeci köyünde yaşayan N.D'den haber alamayan ailesi, şahsın hayatından endişe ederek jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yaptı.
İhbar üzerine ekiplerce drone destekli arama çalışması başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, N.D'yi evinin 3 kilometre uzağındaki çay ormanları mevkisinde baygın buldu.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine götürülen N.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz