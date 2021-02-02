Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası
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Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

02.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:05
Zonguldak'ta kardeşini ve yeğenini öldürdüğü iddia edilen sanığa müebbet ve 25 yıl hapis cezası

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini öldürdüğü öne sürülen sanık, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde tartıştığı kardeşini ve yeğenini öldürdüğü öne sürülen sanık, müebbet ve 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmaya, tutuklu sanık Hasan D. ile maktullerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatı müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığı, kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet, yeğenini öldürdüğü gerekçesiyle 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Çaycuma ilçesinde 29 Haziran'da, Şeyhoğlu köyünde ikamet eden Hasan D. (73) ile kardeşi Mustafa D. arasında arazilerinde bulunan dut ağacının budanması konusunda çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hasan D, kardeşi Mustafa ile kavgayı ayırmaya çalışan yeğeni Seyhan D'yi silahla yaralamıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Şüpheli Hasan D, jandarma ekiplerince gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hasan D'nin kardeşi Mustafa D'ye karşı "kardeşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yeğeni Seyhan D'ye karşı ise "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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