Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti - Haberler

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Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta karda evlerinden çıkamayan 5 hastanın yardımına belediye yetişti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan 5 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan 5 hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye götürüldü.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürü Halit Aydın, ilçe genelinde etkili olan kar nedeniyle evlerinden çıkamayan hastalar için ekip kurduklarını söyledi.

Belediyeye gelen ihbarların kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu anlatan Aydın, "Engellilerin de aralarında bulunduğu 5 hastamızı evlerinden araçlarımızla alarak hastanelere ulaştırdık. Tedavileri bittikten sonra da yine araçlarla evlerine bıraktık." dedi.

Aydın, belediye bünyesindeki engelli aracıyla da özel bireylerin ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydetti.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak, Ereğli, Aydın, kar, Güncel, Haberler

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