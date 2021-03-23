Zonguldak'ta karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı
23.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:23
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen aynı aileden 6 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Orhanlar Mahallesi Tokmaklar Sokak'ta apartmanın üçüncü katındaki dairede oturan 6 kişilik Uslu ailesi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek fenalaştı.
Durumu fark eden baba Ramazan Uslu, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan baba Uslu ve ailesinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş