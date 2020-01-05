Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.
Yedigelli köyünde yaşayan Ali Uslu, uyandırmak için gittiği annesi Durdu Uslu'nun (66) hareketsiz olduğunu görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.
Alaplı Devlet Hastanesi morguna götürülen Durdu Uslu'nun, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.