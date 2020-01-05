Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
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Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.

05.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:24
Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü

'ın ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın yaşamını yitirdi.

Yedigelli köyünde yaşayan Ali Uslu, uyandırmak için gittiği annesi Durdu Uslu'nun (66) hareketsiz olduğunu görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Alaplı Devlet Hastanesi morguna götürülen Durdu Uslu'nun, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kaynak: AA
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