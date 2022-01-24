Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi - Haberler
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Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi

Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde karbonmonoksit gazından etkilenen kadın, arazi aracıyla evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köyde karbonmonoksit gazından etkilenen kadın, arazi aracıyla evinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Karakavuz köyünde evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen kadının yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın köye girememesi üzerine köy muhtarı Bilgin İlik, Ereğli Doğa Sporları Kulübü'nden yardım istedi.

Arazi araçlarıyla köye ulaşan ekipler, evinden aldıkları kadını köy girişinde bekleyen sağlık personeline teslim etti.

Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhtar İlik, sağlık ekiplerine ve kulüp yöneticilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Zonguldak'ta karbonmonoksit gazından etkilenen kadına zorluklarla ulaşılabildi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, Ereğli, kar, Güncel, Haber

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