Zonguldak'ta karantinada ikinci gün Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor.

Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, ekipler ise denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan, Hıfzıssıhha kurulu kararı ile bu geceden itibaren büfe ve tekel bayilerine 22.00 sınırlandırması getirildi.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan tarihinde başlayan sokağa çıkma yasağının 2'inci gününde vatandaşlar yasağa uydu. Genelge kapsamında sokağa çıkmasına izin verilen görevlilerin haricindeki herkesin evde kaldığı kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa da boş kaldı. Yasağa rağmen sokağa çıkanlar ise ekipler tarafından idari para cezası ile cezalandırıldı. Havanın güneşli olmasına rağmen kent ilk kez bir hafta sonu boş kaldı. Öte yandan vatandaşların ekmek ihtiyaçları fırınlar tarafından karşılandı.

"Büfe ve tekel bayilerine sınırlandırma"

Öte yandan, Zonguldak Valiliği tarafından korona virüs tedbirleri ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Hıfzıssıhha kurulu kararı ile 20 Nisan tarihine kadar tekel büfesi ya da tekel bayisi diye bilinen iş yerlerinin bu geceden başlayarak her gün saat 22.00 itibariyle kapatılmasına karar verildiği açıklandı. Açıklamada, "Bilindiği gibi ilimizde 31 ilde uygulanan tedbirlere ilave olarak ilimiz Hıfzıssıhha kurulu kararı ile 20 Nisan tarihine kadar, geçici olarak pazarların kapatılmasına ve ilçe sınırlarında il sınırlarında uygulanan sınırlamaların uygulanmasına karar verilmiş idi. Bu kez yine kurulumuz ciddi anlamda sosyal hareketliliğe sebep olmalarından dolayı 20 Nisan tarihine kadar tekel büfesi ya da tekel bayisi diye bilinen iş yerlerinin bu geceden başlayarak her gün saat 22.00 itibarıyla kapanmasına karar verilmiştir. Yine bilindiği gibi sokağa çıkma yasağı bu gece saat 24.00 itibarıyla sona erecektir. Genel ve özel tedbirlerin salgın hastalıkla mücadelemizde oldukça etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı bitmesinden sonra da acil haller dışında sokağa çıkmamaları ve duyurulan tedbirlere uymaları vatandaşımızdan beklentimizdir. Bütün hemşehrilerimize sabırlarından ve uyumlu davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" denildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA