Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandı

Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandıAZERBAYCAN ve Suudi Arabistan'dan uçakla Ankara'ya getirildikten sonra Zonguldak'ta karantina altına alınan 360 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Zonguldak'ta karantinada bulunanlar memleketlerine uğurlandı

AZERBAYCAN ve Suudi Arabistan'dan uçakla Ankara'ya getirildikten sonra Zonguldak'ta karantina altına alınan 360 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

Azerbaycan ve Suudi Arabistan'da yaşayan 360 Türk vatandaşı, geçen 23 Nisan'da uçakla Ankara'ya getirildi. 360 kişi, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 14 günlük karantina süreleri dolan vatandaşlar bugün memleketlerine uğurlandı. Otobüslere binen vatandaşlara, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan hediye edildi. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Hakan Yüksel, vatandaşları sağlık sorunlarında hiçbir sorun olmadan memleketlerine uğurladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA