Zonguldak'ta karantina uygulaması Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evlerinde karantinada bulunan 133 kişiye, Türk Kızılay Ereğli Şubesi tarafından gıda ve nakit para yardımında bulunuldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde evlerinde karantinada bulunan 133 kişiye, Türk Kızılay Ereğli Şubesi tarafından gıda ve nakit para yardımında bulunuldu.

Türk Kızılay Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamzafakıhlı Mahallesi Karabacak Sokak'ta bir kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 10 evde bulunan 133 kişiye karantina uygulandığını söyledi.

Gerekli hijyen kurallarına uyarak 133 kişiye gıda ve nakit para yardımı gerçekleştirdiklerini anlatan Ciğer, "İlçemizde kurulan Vefa Sosyal Grubu ile birlikte ilçemizde ve köylerimizde her gün ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyoruz. Karabacak Sokak'ta 10 evde bulunan 133 kişiye gıda ve nakit para yardımlarını teslim ettik. Bugüne kadar toplam 185 koli gıda ve çeşitli nakdi yardımı gerçekleştirdik." dedi.

Ciğer, Türk Kızılayın her zaman zor günlerde vatandaşların hizmetinde olduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın çağrısı yaptı.

Kaynak: AA