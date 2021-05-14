Zonguldak'ta Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban tedavi altına alındı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Karadeniz Bölge Komutanlığında yaralı balaban gören askeri yetkililer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.
Ekiplerce tedavi altına alınan kuş, bakım sürecinin ardından tekrar doğaya salınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş