Zonguldak'ta Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban tedavi altına alındı
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Zonguldak'ta Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban tedavi altına alındı

Zonguldak'ta Karadeniz Bölge Komutanlığında bulunan yaralı balaban tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaralı bulunan balaban kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Karadeniz Bölge Komutanlığında yaralı balaban gören askeri yetkililer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Zonguldak Şube Müdürlüğüne durumu bildirdi.

Ekiplerce tedavi altına alınan kuş, bakım sürecinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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