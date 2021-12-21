Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam etmekte olan kar yağışının, gece saatlerinden itibaren don ve buzlanma ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimiz genelinde 'sadece taşımalı eğitim-öğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için' eğitim öğretime 22 Aralık Çarşamba günü ara verilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, valiliğin sosyal medya hesapları taklit edilerek sahte hesaplardan bu konuda yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği aktarıldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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