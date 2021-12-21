ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ - Haberler
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ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ereğli ilçesinde karla kaplı yolda yokuş aşağı inen otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ereğli ilçesinde karla kaplı yolda yokuş aşağı inen otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yokuş aşağıya inen otomobilin yolun kenarında ki kaldırıma çıkarak devrilerek kayması yer alıyor.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR

Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde kar yağışı devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ZONGULDAK'TA KAR YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

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