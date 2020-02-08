Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi
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Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi

Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

08.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:08
Zonguldak'ta kar yağışı etkisini gösterdi

'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.


Zonguldak'ta gece başlayan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı Zonguldak -Ankara ve Zonguldak kara yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, kent merkezi ve ilçelerde etkili oldu. Kara yolları ekipleri tuzlama ve kara küreme çalışması yaptı. Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre kar yağışının Pazar günü akşamına süreceği belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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