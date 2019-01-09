Zonguldak'ta Kar Yağışı

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Kozlu'da 6, Devrek'te 22, Gökçebey'de 2, Alaplı'da 3 ve Ereğli'de 5 olmak üzere 43 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tır geçişlerine kapatılan Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Ereğli yolunun tüm araçların geçişine açık olduğu bildirildi.

Kaynak: AA