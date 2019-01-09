Zonguldak'ta Kar Yağışı
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köye ulaşım sağlanamıyor.
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 43 köye ulaşım sağlanamıyor.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kar yağışı nedeniyle merkezde 5, Kozlu'da 6, Devrek'te 22, Gökçebey'de 2, Alaplı'da 3 ve Ereğli'de 5 olmak üzere 43 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin, ulaşıma kapalı köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle dün tır geçişlerine kapatılan Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-Ereğli yolunun tüm araçların geçişine açık olduğu bildirildi.
Kaynak: AA