Zonguldak'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 15 küçükbaş hayvan telef oldu
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aşırı kar biriktiği için çatısı çöken ahırdaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aşırı kar biriktiği için çatısı çöken ahırdaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Komşular köyü Fazlıoğlu Mahallesi'nde bir ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.
Çatının çöktüğünü gören vatandaşlar, ahırdaki hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.
Çökme sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bölgeye gelen Devrek Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.
AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri