Zonguldak'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 15 küçükbaş hayvan telef oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 15 küçükbaş hayvan telef oldu

Zonguldak'ta kar nedeniyle çatısı çöken ahırda 15 küçükbaş hayvan telef oldu
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aşırı kar biriktiği için çatısı çöken ahırdaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aşırı kar biriktiği için çatısı çöken ahırdaki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Komşular köyü Fazlıoğlu Mahallesi'nde bir ahırın çatısı, biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Çatının çöktüğünü gören vatandaşlar, ahırdaki hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Çökme sonucu 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

Bölgeye gelen Devrek Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title