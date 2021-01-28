Zonguldak'ta, kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Araçlar rampayı çıkamayınca uzun kuyruklar oluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oldu. Sabah saatlerinde aniden bastıran kar, yolları beyaza bürüdü. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçlar yolda kaldı. Araçların yokuşları çıkamaması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Karayolları ekiplerinin yolları açmasının ardından araçlar ilerleyebildi. Polis ekipleri, karayolunu TIR'ların geçişine kapattı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN