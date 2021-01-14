Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
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Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

14.01.2021 21:23 | Son Güncelleme: 14.01.2021 21:28
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı.

İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Bir TIR'ın kayması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. 

Kentin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda da zaman zaman aksamalara neden oldu. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı araçlar yolda kaldı. Karayolunun Elmacı rampasında kar nedeniyle kayan bir TIR, ulaşımın kapanmasına neden oldu. Yolda kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu açmak için büyük çaba sarf etti. İş makinelerinin yolu açmasıyla ulaşım tek şeritten sağlandı. Ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı
Zonguldak'ta kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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