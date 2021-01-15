Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
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Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)

15.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:39
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)

KAR MANZARASI DRON ILE GÖRÜNTÜLENDİZonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi.

KAR MANZARASI DRON ILE GÖRÜNTÜLENDİ

Zonguldak'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi. Zonguldak-İstanbul karayolunun Kandilli mevkiinde kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluştu. Vatandaşlar araçlarıyla yüksek kesimlere çıkarak karın keyfini çıkardı. Çocuklar, aileleriyle kar topu oynadı. Zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri de çalışmalarını arttırdı.


Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)
Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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