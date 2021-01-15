Zonguldak'ta kar kazalara neden oldu, araçlar yolda kaldı

ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi, araçlar yollarda kaldı.

Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi, araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, karla kaplı yolları açmak için çalışma yaptı.Bazı vatandaşlar da araçlarıyla karın keyfini çıkarmak için Kandilli beldesi girişine gitti. Vatandaşlar çocuklarıyla kar topu oynayarak eğlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN