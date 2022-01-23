Zonguldak'ta kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı - Haberler
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Zonguldak'ta kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı

Zonguldak'ta kar kalınlığı 82 santimetreye ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası radar mevkisindeki kar kalınlığı 82 santimetre olarak ölçüldü.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası radar mevkisindeki kar kalınlığı 82 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji İl Müdürlüğü, devam eden kar yağışlarıyla birlikte istasyonlarda kaydedilen kar yükseklik değerleri ile radar sisteminden alınan son verileri paylaştı. Verilere göre Zonguldak merkezde kar kalınlığı 39 santimetreye ulaştı. Kozlu ilçesinde 7 santimetre, Çaycuma ilçesinde 28 santimetre, Beycuma beldesinde 43 santimetre olarak kaydedildi. En yüksek kar kalınlığı radar mevkisinde 82 santimetre olarak ölçüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Meteoroloji, Zonguldak, kar, Güncel, Haber

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