Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
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Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi

16.02.2021 13:31 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:35
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi

ZONGULDAK'da etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan kent dronla havadan görüntülendi.

ZONGULDAK'da etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan kent dronla havadan görüntülendi.

Kentte dün etkili olan kar yağışı ile birlikte merkez ve ilçeler beyaza büründü. Sabah saatlerinde ise güneşin yüzünü göstermesiyle kent merkezinde karla kaplı mahalle ve sokaklarda kartpostallık manzaralar görüldü. Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde de ormanlar karla kaplandı. Merkez ve ormanlardaki güzel görüntüler, dronla havadan görüntülendi.


Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi
Zonguldak'ta kar güzelliği havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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