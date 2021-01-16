Zonguldak'ta kar güzelliği
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Zonguldak'ta kar güzelliği

16.01.2021 14:54 | Son Güncelleme: 16.01.2021 14:59
Zonguldak'ta kar güzelliği

ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ormanlar, dron ile havadan görüntülendi.

ZONGULDAK'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen ormanlar, dron ile havadan görüntülendi.

Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışının ardından ormanlarda seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Zonguldak Kent Ormanı'nı kaplayan beyaz örtü, yağışın etkisini yitirmesinin ardından dron ile havadan görüntülendi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışına karşı oluşabilecek don nedeniyle vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. 


Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği
Zonguldak'ta kar güzelliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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