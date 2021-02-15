Zonguldak'ta kar etkili oldu, araçlar yolda kaldı

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı, bazı araçlar yolda kaldı.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri kapanan 173 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kentte beklenen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle ulaşım, zaman zaman aksadı. İstanbul yolunun Zonguldak ile Ereğli arasındaki bölümünde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kamyon ve iş makineleriyle çalışma yaptı. Karda kayan aracı şarampole devrilen Deniz Güneş, karda mahsur kaldıklarını anlatarak, "Virajdan dönerken herhalde hafif buzlanmadan şarampole yuvarlandık. 2 saati aşkın süredir yardım bekliyorum. Burada mahsur kaldık. Kar durumu fena. Kesinlikle kışlık lastiği olmayan yola çıkmasın. Tehlikeli" dedi.

173 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIKent genelinde 173 köy yolu ise ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Zonguldak'ın İstanbul ve Ankara yönünde TIR geçişlerine izin verilmedi. Karayolunda önlem alan trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olması konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN