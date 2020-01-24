Zonguldak'ta kar etkili oldu
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Zonguldak'ta kar etkili oldu

Zonguldak'ta kar etkili olduZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımı aksattı.

24.01.2020 00:22 | Son Güncelleme: 24.01.2020 00:24
Zonguldak'ta kar etkili oldu

'ta kar etkili oldu

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı şehirlerarası yollarda ulaşımı aksattı. yolunda kayan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durdu.

Zonguldak-İstanbul karayolunun Ereğli kesiminde etkili olan kar yağışı ulaşımı aksattı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Trafik ekipleri zaman zaman TIR'ların geçişine izin vermedi. Özellikle kar nedeniyle TIR'ların yokuşları çıkamadığı görüldü. Yolda kalan sürücüler araçlarına zincir taktı. Trafik ekipleri yollarda sürücüleri kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.

Karayolları ekipleri kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı vatandaşlar ise araçlarını yol kenarına çekerek kartopu oynadı. Şiddetli rüzgar nedeniyle On Temmuz Mahallesi Mevlana Sokak'ta bir evin çatısı uçtu. Evde yaşayan kişi tedbir amaçlı öğretmenevine yerleştirildi.

Kaynak: DHA

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: Zonguldak'ta kar etkili oldu
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