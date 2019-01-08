Zonguldak'ta kar 80 köy yolunu ulaşıma kapattı (3)

KAR YAĞIŞI GECE DE ETKİLİ OLDU

Zonguldak- İstanbul Karayolu'nun Ereğli kesiminde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle Soğanlı rampalarında yokuşu çıkamayan bazı araçlar yolda kaldı. Yolda kalan araçlar, diğer sürücülerin yardımıyla kurtarılmaya çalışıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kar lastiği ve zinciri olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

Kaynak: DHA