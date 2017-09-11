Zonguldak'ta kamyonla cip çarpıştı: 2 yaralı



ZONGULDAK'ta kömür taşıyan kamyonla cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 16.30 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Şenol D. yönetimindeki 67 EE 600 plakalı cip, sağ şeritten sola geçerken Sabahattin D.'nin kullandığı 67 EE 674 plakalı kömür yüklü kamyonla çarpıştı. Kamyonun ön ve arka lastikleri kaza sırasında patladı. Kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Emine Nurer, patlayan lastiklerin basıncı ile yere düşerek yaralandı. Kazada cip sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.