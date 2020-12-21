Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

21.12.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:08
Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Alaplı ilçesi kapalı pazar yolunda Alaplı istikametine seyir halinde bulunan İsa E. yönetimindeki 67 SK 214 plakalı Hundai marka otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa K. idaresindeki 67 SD 051 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü İsa E. ile otomobilde bulunan Emine E. ve Altın K. yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak, ambulansla Alaplı ve Ereğli'deki özel hastanelere aldırıldı. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Bakan Uğur Yücel İrem Derici Birkan Sokullu
Spor Vitor Hugo Erol Bulut Abdullah Avcı Josef De Souza Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Almanya Araştırma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta kamyon ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:08:33. #1.15#
title