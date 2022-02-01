Zonguldak'ta kaçak tütün ve makaron ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 63 kilogram kaçak tütün ve 4 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, M.A'nın (37) Güneydoğu illerinden kaçak tütün ve makaron getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelinin evinde arama yapan ekipler, 63 kilogram kaçak tütün, 4 bin 200 makaron, kesilmiş 200 bandrol ve 2 sigara doldurma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.