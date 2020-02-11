Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı
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Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı

ZONGULDAK'ta silah ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

11.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:01
Zonguldak'ta kaçak silah ticaretine 9 gözaltı

'ta silah ticareti yaptıkları tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak ekipleri, il merkezi ile Kozlu ilçesinde yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yürütüklen soruşturma kapsamında şüphelilerin ev ve adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve 1 kurusıkı tabanca ile 117 adet fişek, ele geçirildi. Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Kaynak: DHA
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